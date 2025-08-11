Investigación
Detenido un joven por el homicidio de un hombre en Álava
El arrestado agredió a la víctima en la localidad de Ribera Alta, en un suceso cuyas circunstancias investiga la Ertzaintza
EFE
La Ertzaintza ha detenido esta madrugada a un joven de 23 años como presunto autor del homicidio de un hombre de 34 en la localidad de Ribera Alta (Álava).
Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas de este domingo junto a una vivienda en Viloria, un pequeño concejo rural en el que viven una treintena de personas. A esa hora la Ertzaintza fue alertada de que un hombre había resultado herido tras haber sido agredido por otro que después había huido del lugar.
La voz de alarma la dio un familiar de la víctima, que estaba herido. Sin embargo, cuando las asistencias sanitarias llegaron al lugar comprobaron que ya había fallecido. La Policía vasca informó a la Autoridad Judicial y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.
Estas pesquisas permitieron localizar al sospechoso de la agresión pasada la una de la madrugada en el municipio de Añana, ubicado a unos cinco kilómetros del lugar de los hechos. Los agentes de la Ertzaintza detuvieron al joven como presunto autor de un delito de homicidio.
El cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria, según ha informado del Departamento de Seguridad.
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- Rodrigo Cuevas la lía en el Prestoso: el nuevo 'Jefe' del festival indie