En Pollença

Un joven se atrinchera con una motosierra en su casa de Mallorca, causa varios incendios y amenaza a su madre con matarla

Un guardia civil escondido tras la puerta le redujo y fue detenido por atentado a agentes de la autoridad y amenazas de muerte

Vehiculo de la Guardia Civil junto al paraje incendiado de Pollença.

Lorenzo Marina

Palma

Un joven de 27 años se atrincheró en su casa de Pollença con una motosierra, prendió varios fuegos y amenazó a su madre con matarla tras alertar esta a la Guardia Civil. Efectivos del instituto armado han detenido a este individuo por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y amenazas de muerte.

La actuación de los efectivos de la Guardia Civil se produjo después de que alertaran de que un individuo se había atrincherado en una vivienda aislada de Pollença. Este había amenazado previamente con prenderle fuego a la casa y dijo que se iba a suicidar. También exigió que no hubiera presencia policial para no llevar a cabo sus amenazas.

Ante el riesgo de fuga y de autolesión de este individuo, ya que la vivienda estaba enclavada en una zona boscosa de Pollença, efectivos de la Guardia Civil establecieron un perímetro de seguridad. Poco después un incendio se inició en unos matorrales próximos a la finca. Al parecer este individuo los había rociado con combustible con anterioridad y habría arrojado algún objeto desde el inmueble para iniciar las llamas.

Bombers de Mallorca, escoltados por la Guardia Civil y la Policía Local de Pollença, acudieron a sofocar el fuego. En el transcurso de las labores de extinción, el joven lanzó una bengala por una ventana para reavivar el incendio.

Reducido por un agente

Una vez que las llamas estaban controladas, el atrincherado salió por la puerta principal. Entonces arrojó una garrafa de combustible al incendio, cuando este estaba casi extinguido. En ese preciso instante, un agente de la Guardia Civil, que estaba oculto al lado de la puerta, lo intercepto y le redujo.

Cuando este sujeto ya estaba completamente reducido, en el interior de la vivienda encontraron tres machetes dispuestos para ser utilizados ante un eventual enfrentamiento. También detectaron un fuerte olor a gas, posiblemente pretendía de esta manera hacer explosionar la casa. Finalmente, el joven de 27 años fue detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y amenazas de muerte.

TEMAS

