Galicia

La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña)

Los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.

La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía

La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía

Guardia Civil

A Coruña

La Guardia Civil investiga a una mujer por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña).

Según ha detallado la Guardia Civil este martes, los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.

Las manifestaciones de testigos y el relato contradictorio de la mujer, de 63 años, han dado pie a su investigación como supuesta autora de un delito de incendios forestales.

Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.

También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la mima área.

