Detenido el presunto responsable del incendio de Oímbra (Ourense) que hirió a tres brigadistas por una imprudencia

Un vecino de A Gudiña ha sido detenido este jueves como presunto responsable del voraz incendio de Oímbra (Ourense) cuyas llamas quemaron el cuerpo de tres brigadistas. El hombre se encontraba realizando laborales de limpieza y desbroce con un tractor a pesar del riesgo extremo de incendio.

Al varón, de 46 años, se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves.

Los brigadistas tuvieron que ser trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital de A Coruña, uno de ellos, un joven de 18 años, en estado muy grave.

Las llamas de Oímbra se propagaron horas después a Monterrei y destrozaon la aldea de A Caridade, en la que arrasaron una veintena de casas. Todavía siguen activas tras calcinar, por el momento, más de 5.000 hectáreas.

El arresto fue efectuado concretamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense y el Seprona.

El Juzgado de Instrucción de Verín es el encargado ahora de llevar este caso.