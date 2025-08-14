La droga pasa ahora por el Guadiana: incautan más de una tonelada y media de hachís en el río

Ocurre que cuando un punto tiene demasiada vigilancia policial, los narcos trasladan el lugar de alijo a otro sitio. Por eso hace unos meses hubo tanto movimiento en el Guadalquivir, y por eso mismo, ahora que este río está más supervisado, parece que es el Guadiana el que concentra más actividad de tráfico de drogas. De hecho, el pasado viernes intervinieron un barco que navegaba en su desembocadura con 1.440 kilos de cocaína a bordo, y este lunes, otras dos embarcaciones recreativas con más de una tonelada de hachís.

"La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís que entraría por el río Guadiana", detallan desde la Agencia Tributaria sobre la última incautación registrada en este enclave fronterizo entre España y Portugal. "En ese momento se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y Policía Nacional, que conocían la información en la tarde del día 11 de agosto".

"Sobre las 18:00, los efectivos pudieron observar cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación semirrígida. Controladas ambas embarcaciones en su vuelta al Guadiana, una vez quedaron varadas en el Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas por componentes de los tres cuerpos", subrayan las autoridades a través de una nota de prensa.

Fardos intervenidos en el Guadiana en una operación conjunta. / AGENCIA TRIBUTARIA

Así, durante las inspecciones los investigadores descubrieron "que la droga se encontraba oculta debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras". Dentro de los dobles fondos se localizaron 39 fardos y 13 tabletas de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 1.660 kilos. "Ambas embarcaciones, fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial".