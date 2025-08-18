Un detenido por intentar quemar una iglesia en Granada

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo al joven que presuntamente ha prendido fuego al interior de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el anejo de El Pozuelo del municipio de Albuñol (Granada).

El suceso ha ocurrido sobre las 14:00 horas de este domingo, cuando el ahora detenido forzó la puerta de entrada rompiendo una vidriera y, entrando con un martillo, causando importantes daños en los enseres de la iglesia, para después prender fuego al interior, según han explicado a EFE vecinos de la zona.

La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril consiguió sofocar el incendio.

La zona se encuentra precintada por la Guardia Civil, que prohíbe el acceso a ella a los vecinos y de igual forma la entrada a la iglesia hasta que no se haga inspección ocular para evaluar los daños.