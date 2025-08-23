En Pulianas
Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual a una joven en las fiestas de un pueblo de Granada
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas
EP
Granada
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este sábado a dos menores de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una joven en plenas fiestas de Pulianas, en la provincia de Granada.
Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press la detención por la presunta agresión sexual en el recinto ferial donde se alojan las fiestas de esta localidad granadina de algo más de 5.000 habitantes.
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas. La joven agredida denunció la agresión en el Punto Violeta habilitado por el Ayuntamiento de Pulianas contra las agresiones sexistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Tensión en el lavaderu y polémica rural en Llanera: identificado un vecino por lavar su alfombra con jabón chimbo
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- El mayor laberinto vegetal de España está en Llanes y entre maizales: para entrar solo hay que ayudar contra el ELA
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Hallan muerto a un sexagenario en las rocas del paseo de San Pedro de Llanes tras dos días desaparecido