En Parla
Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Madrid
El joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI
EP
MADRID
Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, ubicada en la localidad madrileña de Parla.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
