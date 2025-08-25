Investigación
Los bomberos encuentran restos óseos mientras trabajaban en un incendio en Ourense
El vehículo junto al que se hallaron pertenecería a un vecino desaparecido hace unos meses
EP
Santiago de Compostela
Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.
Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina