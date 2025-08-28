Detenida en Málaga una octogenaria por robar en pisos turísticos del Centro

Una mujer de 81 años ha sido detenida en Málaga como presunta autora de cinco robos con fuerza en pisos turísticos del Centro. La sospechosa, considerada por la Policía Nacional como una histórica en este tipo de asaltos, aprovechaba la apariencia de "fragilidad física de su edad para adentrarse en edificios sin levantar sospechas y usaba trozos de cartas de restaurantes plastificadas, un material con la flexibilidad y firmeza idóneas para neutralizar los resbalones de las cerraduras de los inmuebles. Si era descubierta, alegaba dulcemente que se había equivocado de puerta, aunque otras veces fingía ser la limpiadora de las instalaciones. En la última de sus incursiones, fue sorprendida dentro de un apartamento vacacional por el propio turista, que alertó a los agentes. La autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional detectó a mediados de julio una serie de robos en pisos turísticos del Centro de Málaga con un mismo patrón. Concretamente, la apertura de las puertas que no tenían echada la llave y permitía abrir el resbalón con una lámina de plástico fina y flexible. Según la Policía Nacional, la mayoría de las ocasiones, las víctimas, que se hallaban de turismo por la ciudad, denunciaban la sustracción de parte de sus efectos de valor en el interior de los pisos turísticos en los que se alojaba. "Esta estrategia de sustracción parcial de pertenencias tenía el objetivo de sembrar dudas entre los perjudicados sobre las circunstancias en que se había producido el robo", han explicado. El objetivo de la investigada era hacerse con dinero y joyas que los huéspedes dejaban en los alojamientos mientras visitaban la ciudad.

La investigación que ya tenía en marcha el Grupo de Robos se aceleró cuando una de las víctimas de la octogenaria la sorprendió in fraganti. Los primeros en llegar al apartamento fueron los agentes del Grupo Gotham, también de la Policía Nacional, que no tardaron en comprobar que la mujer contaba con un largo historial delictivo en delitos contra el patrimonio. En el momento del arresto, se le intervinieron varios recortes de plástico empleados para forzar las cerraduras, entre ellos trozos de cartas de restaurantes plastificadas.