Investigación

Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la española desaparecida en Indonesia

La Policía de Indonesia está completando el atestado tras encontrar el cuerpo

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia.

Matilde Muñoz, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia. / DM

Lorenzo Marina

Palma

La Policía de la isla indonesia de Lombok ha encontrado enterrado en una playa el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, de 72 años. Esta mujer de 72 años, afincada en Palma había sido vista por última vez el pasoado 1 de julio. Desde entonce se desconocía por completo su paradero. La ausencia de noticias suyas había causado una gran inquietud en sus familiares y allegados. Ahora los agentes de la Policía Indonesia ultiman el atestado.

