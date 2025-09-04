Investigación judicial
Prisión provisional para el tío de Marc Márquez por el caso de asesinato de un hombre en Rialb
El familiar del piloto de MotoGP está acusado de homicidio junto con un comandante retirado de la Guardia Civil y el dueño de un taller mecánico de Lleida
Laura Serrat
El juez de Solsona ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres detenidos presuntamente relacionados con el asesinato de Joan Coromina Estany, ocurrido el 25 de enero de 2022 en Baronia de Rialb (La Noguera), entre los cuales se encuentra un tío de los hermanos Marc y Álex Márquez. Al familiar de los pilotos, R.A.C., se le acusa de un delito de homicidio, junto con F.G.P., un comandante retirado de la Guardia Civil, y N.G.B., dueño de un taller mecánico en Lleida, para quienes también se ha dictado la misma medida cautelar.
Desde el primer momento, la principal hipótesis fue la de un crimen por venganza, posiblemente relacionado con los negocios ilegales de Coromina, natural de Oliana y quien durante un tiempo estuvo vinculado al contrabando entre Andorra y España y que en los últimos años se dedicaba a la compraventa de terrenos. Los tres detenidos declararon este jueves ante el juez de Solsona, pero lo hicieron en las salas de Justicia de Lleida, ya que la sede judicial de la capital solsonense no cuenta con las condiciones para atender a tres detenidos al mismo tiempo.
Los Mossos interrogaron a los detenidos este miércoles y registraron la sede de una joyería de Cervera. El comandante retirado de la Guardia Civil acusado en el caso y el familiar del piloto Marc Márquez, también detenido por el crimen, se acogieron a su derecho a no declarar ante los Mossos d’Esquadra.
El asesinato tuvo lugar en una zona boscosa de difícil acceso de la Baronia de Rialb, donde Coromina paseaba cuando fue abatido, presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo. El disparo habría salido de un rifle desde una distancia significativa, unos 100 metros, e impactó en el pecho de la víctima, a la altura del corazón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario