Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Torrelavega

Hospitalizada una mujer tras recibir un disparo por la espalda en Cantabria

La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración

Policía de Torrelavega.

Policía de Torrelavega. / EP

EFE

Santander

Una mujer ha resultado herida este jueves por un disparo en la espalda en Torrelavega (Cantabria), por lo que ha sido trasladada al hospital Valdecilla, donde se encuentra ingresada en la UCI, aunque no se teme por su vida.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, la Policía Nacional recibió un aviso sobre las 15.30 horas y se localizó a la mujer herida en su domicilio.

La mujer fue trasladada a Valdecilla donde se encuentra ingresada, aunque está fuera de peligro.

La Policía Nacional investiga las causas del suceso, aunque la mujer no ha prestado colaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
  3. Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
  4. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  5. Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
  6. El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica

Corvera premia el talento y entrega de cuatro vecinos ejemplares

Corvera premia el talento y entrega de cuatro vecinos ejemplares

¿Pueden despedirte por llevar pasteles a tu puesto de trabajo? Esta es la cuantiosa indemnización que podría corresponderte

¿Pueden despedirte por llevar pasteles a tu puesto de trabajo? Esta es la cuantiosa indemnización que podría corresponderte

Jordi Hereu rechaza en Oviedo el arancel europeo al estilo Trump que pide el sector del acero

Jordi Hereu rechaza en Oviedo el arancel europeo al estilo Trump que pide el sector del acero

Asturias continúa a la cabeza de toda España en número de suicidios: "Es una realidad que nos preocupa"

Asturias continúa a la cabeza de toda España en número de suicidios: "Es una realidad que nos preocupa"

El pleno de Colunga aprueba pedir la dimisión de una concejala de Foro por revelar datos personales en una sesión

El pleno de Colunga aprueba pedir la dimisión de una concejala de Foro por revelar datos personales en una sesión

Derrocha y vencerás

Se nos van los alemanes

El exnovio de Anabel Pantoja da el paso definitivo en su relación y presenta a su hijo en común: la primera imagen del bebé

El exnovio de Anabel Pantoja da el paso definitivo en su relación y presenta a su hijo en común: la primera imagen del bebé
Tracking Pixel Contents