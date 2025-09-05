Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios forestales

La Alta Sanabria (Zamora) en alerta: Nuevo incendio en Castromil

Hasta la zona en la que se ha originado el fuego se han desplazado 25 medios de extinción, ocho de ellos aéreos

Incendio declarado este viernes en Castromil, en la Alta Sanabria.

Incendio declarado este viernes en Castromil, en la Alta Sanabria. / Araceli Saavedra

M. J. Cachazo

Un nuevo incendio en Castromil, en la Alta Sanabria, ha obligado a movilizar en la tarde de este viernes a un amplio dispositivo de medios de extinción.

El incendio forestal se ha originado a las 15.33 horas. En el lugar en el que se han detectado las llamas trabajan en estos momentos 25 medios del operativo de extinción.

En concreto, sobre el terreno, trabajan dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y cinco ELIF.

Además, hasta Castromil se han desplazado ocho medios aéreos que están descargando agua sobre el foco del incendio para intentar extinguirlo en la mayor brevedad posible y que no se propague.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado este nuevo incendio en Sanabria, una comarca en la que durante el pasado mes de agosto se registraron dos fuegos de consideración que han calcinado gran cantidad de hectáreas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  3. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día

Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día

Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork

Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork

Las cremas y geles que realmente funcionan para aliviar la dermatitis atópica

Las cremas y geles que realmente funcionan para aliviar la dermatitis atópica

El PP de Siero pide que se amplíe el polideportivo de Lugones: "Las instalaciones se han quedado pequeñas"

El PP de Siero pide que se amplíe el polideportivo de Lugones: "Las instalaciones se han quedado pequeñas"

Un accidente obliga a la Guardia Civil a regular el tráfico en la A-66

Un accidente obliga a la Guardia Civil a regular el tráfico en la A-66
Tracking Pixel Contents