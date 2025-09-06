Dos muertos y un herido en un tiroteo en Sevilla

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla).

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo.

Desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que como consecuencia del tiroteo dos personas han fallecido y al menos una ha resultado herida, sin que por el momento se conozcan sus identidades.