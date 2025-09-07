Delitos
Dos detenidos en Bilbao por una agresión sexual a una mujer que pernoctaba en un pabellón abandonado
EP
Dos hombres, de 36 y 38 años de edad, han sido detenidos esta semana en Bilbao por su presunta implicación en un delito contra la libertad sexual. Los arrestados realizaron tocamientos de índole sexual a una mujer que se encontraba pernoctando en un pabellón ocupado habitualmente por personas sin recursos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El pasado lunes, 1 de septiembre, una mujer denunció una agresión sexual reiterada sufrida por ella consistente en tocamientos de índole sexual realizados con violencia por parte de dos hombres. La mujer, debido a su situación personal, comenzó a pernoctar en un edificio abandonado del barrio de Zorrozaurre donde duermen otras personas en situación similar a la suya.
En el mencionado lugar, dos hombres contactaron con ella e intentaron mantener relaciones sexuales a lo que se negó de forma "contundente", según ha indicado Seguridad. En reiteradas ocasiones, los dos individuos continuaron con la misma actitud de acoso y, ante la negativa continua de la víctima, le realizaron tocamientos en sus partes íntimas utilizando la fuerza física.
El pasado lunes, la situación se volvió más desagradable y, uno de los dos hombres la abordó de forma violenta agrediéndola física y sexualmente hasta que consiguió zafarse del individuo y huir, según ha explicado el Departamento de Seguridad.
Acto seguido, la mujer solicitó ayuda en el teléfono de Emergencias SOS DEIAK 112 y una patrulla detuvo en ese lugar a uno de sus agresores, siendo puesto a disposición judicial al día siguiente.
La otra persona, que en ocasiones anteriores había participado en el acoso y conductas ilícitas hacía la víctima, fue localizado y detenido a última hora de la tarde de este pasado sábado en Bilbao. Este último arrestado continúa en dependencias policiales hasta la finalización de las diligencias pertinentes y será trasladado al Juzgado de Guardia de Bilbao en las próximas horas.
