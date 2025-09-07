Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Vuelca un autobús en Barcelona con 70 pasajeros a bordo dejando varios heridos

El vehículo transportaba a personas de nacionalidad francesa

Última hora del accidente de autobús en Barcelona.

Última hora del accidente de autobús en Barcelona. / Bomberos

Redacción

Barcelona

Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, con 70 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas.

Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat ,catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El vehículo transportaba a unas setenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  3. Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
  4. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  5. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  6. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  7. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
  8. La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería 'El Gaucho' de Langreo: 'Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria

Hace un cuarto de siglo que las mujeres empezaron a conducir en el autobús municipal de Gijón: "Emociona llegar a esta cifra redonda"

Hace un cuarto de siglo que las mujeres empezaron a conducir en el autobús municipal de Gijón: "Emociona llegar a esta cifra redonda"

La nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata en Italia

La nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata en Italia

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

Los colegios de San Martín, a punto para el nuevo curso

Los colegios de San Martín, a punto para el nuevo curso

Si tienes una de estas diez contraseñas, tus datos están en peligro: 15.000 personas son atacadas al día por los ciberdelincuentes

Si tienes una de estas diez contraseñas, tus datos están en peligro: 15.000 personas son atacadas al día por los ciberdelincuentes

VÍDEO: Tortillas de campeonato en las fiestas de Celles, en Siero

VÍDEO: Tortillas de campeonato en las fiestas de Celles, en Siero

VÍDEO: Visita al FIG por la fiesta del Día de Asturias en Villaviciosa

VÍDEO: Visita al FIG por la fiesta del Día de Asturias en Villaviciosa

Residente alza la voz contra el “genocidio” en Gaza junto a miles de mexicanos

Residente alza la voz contra el “genocidio” en Gaza junto a miles de mexicanos
Tracking Pixel Contents