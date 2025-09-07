Accidente de tráfico
Vuelca un autobús en Barcelona con 70 pasajeros a bordo dejando varios heridos
El vehículo transportaba a personas de nacionalidad francesa
Redacción
Barcelona
Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, con 70 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas.
Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat ,catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El vehículo transportaba a unas setenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
- La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería 'El Gaucho' de Langreo: 'Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria