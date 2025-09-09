Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Vilagarcía

Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Galicia

Los hechos han sucedido en el entorno de una presunta “narcocasa” de Trabanca Badiña

Los hechos se produjeron en el entorno de una conocida &quot;narcocasa&quot; de Trabanca Badiña (Vilagarcía).

Los hechos se produjeron en el entorno de una conocida "narcocasa" de Trabanca Badiña (Vilagarcía). / Noe Parga

Manuel Méndez

Vilagarcía

Dos hombres han resultado heridos muy graves en la mañana de este martes tras protagonizar una pelea a martillazos en Vilagarcía.

Los heridos son un vecino de la localidad y otro de Caldas de Reis y la reyerta se ha producido en el entorno de la presunta “narcocasa” de Trabanca Badiña.

En el lugar de los hechos se han presentado agentes de la Policía Local de Vilagarcía, así como sanitarios del 061, que han prestado una primera asistencia a los dos heridos, y Policía Nacional.

Fuentes consultadas apuntan que está especialmente grave el caldense, hasta el extremo de que estaba convulsionando en la calle, en el momento de ser derivado al Hospital do Salnés.

"¿Chico, me dejas 50 céntimos?"

El otro implicado, muy conocido en Vilagarcía y que acostumbra a mendigar en las terrazas de los bares con las frases "¿chico, me das una monedita?" o "¿chico, me dejas 50 céntimos?", huyó inicialmente del lugar de los hechos, pero fue interceptado por la Policía Nacional antes de ser atendido en la ambulancia.

La pelea se ha producido sobre las 8.30 horas de la mañana, y los primeros indicios apuntan a que se ha debido a un asunto relacionado con el tráfico de drogas a pequeña escala.

Los vecinos de Trabanca Badiña llevan años quejándose del funcionamiento de esta presunta “narcocasa”, en la que incluso se produjeron en el pasado operativos policiales contra el tráfico de drogas.

Los residentes en este barrio vilagarciano se quejan de los constantes ruidos que se producen en el entorno y de la sensación de inseguridad que se vive en la zona, y que ahora se confirmaría con esta grave pelea.

