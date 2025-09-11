Suceso
Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz
La Policía Nacional se encuentra registrando un domicilio de la calle Amparo
Varias personas han sido detenidas en una operación antidriga en el Casco Antiguo de Badajoz. El operativo policial tiene lugar en la calle Amparo, donde una vivienda está siendo registrada desde las 17.00 horas de este jueves. Varias vías adyacentes permanecen cortadas al tráfico y al paso de peatones, entre ellas López Prudencio.
En el dispositivo participan al menos una decena de agentes, algunos de ellos armados y de paisano, además de varias furgonetas de la Policía Nacional que bloquean los accesos. Intervienen, además, la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) de la Policía Nacional.
Fuentes oficiales han confirmado a este medio que se trata de una operación contra el tráfico de estupefacientes, por el que ya hay varias personas detenidas.
El despliegue, iniciado a primera hora de la tarde, ha generado expectación en el barrio, donde numerosos vecinos se han visto sorprendidos por la magnitud del operativo. Las calles colindantes también han sido acordonadas con cintas de seguridad para impedir el paso.
