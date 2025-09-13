En Madrid
Al menos 14 heridos, uno de gravedad, en la explosión de un bar en Puente de Vallecas
La deflagración se produjo en el establecimiento ‘Mis Tesoros’ y obligó a desalojar y cortar la calle Manuel Maroto
Javier Niño González
Al menos 14 personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave, tras la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Vallecas (Madrid). La deflagración ha afectado también al edificio de viviendas situado sobre el local.
La explosión se produjo en el bar Mis Tesoros, en la calle Manuel Maroto, y provocó daños en la estructura del inmueble superior, según informó Emergencias Madrid.
Al lugar acudieron 13 unidades de Samur-Protección Civil y 17 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de recursos del SUMMA 112. Los equipos de emergencias continúan trabajando en el desescombro del establecimiento y en la revisión de la estabilidad del edificio.
La Policía Municipal mantiene cortado el tráfico en la zona mientras se desarrollan las labores de seguridad y control.
