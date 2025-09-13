Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunitat Valenciana

La Policía detiene en Alicante a dos hombres por retener ilegalmente a un menor tras confundirlo con un ladrón

El joven de 17 años fue amenazado para que subiera a una furgoneta tras ser confundido con el autor del robo de un bolso

Imagen de archivo de la comisaría de Alicante.

Imagen de archivo de la comisaría de Alicante. / INFORMACIÓN

José Gómez

Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres de 25 y 30 años como presuntos responsables de un delito de detención ilegal. La víctima es un joven de 17 años que denunció haber sido obligado a subir a una furgoneta en un parque de la ciudad.

Según las investigaciones, los arrestados habían presenciado poco antes el robo de un bolso. Tras ver a un joven huir mientras una mujer pedía ayuda, decidieron buscar al supuesto autor. Al localizar en un parque a un menor con características similares, lo amenazaron y lo introdujeron en la furgoneta de la empresa en la que trabajaban.

Detención ilegal

Durante el trayecto lo interrogaron sobre el robo y lo llevaron al lugar de los hechos para que la víctima lo identificara. Al no reconocerlo como autor, lo liberaron.

La Policía Nacional detuvo posteriormente a los dos varones, que ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Colaborar con las autoridades

Las autoridades recuerdan que intentar detener a una persona por iniciativa propia puede derivar en delitos graves como la detención ilegal, con consecuencias penales severas. La actuación correcta ante un hecho delictivo es avisar inmediatamente al 091 y aportar la mayor información posible.

La colaboración ciudadana es esencial, pero siempre dentro de la legalidad. Denunciar en comisaría o a través de canales oficiales, como la web www.policia.es, garantiza una respuesta rápida y segura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
  2. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  3. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  4. Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
  5. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  6. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  7. El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
  8. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Mueren 19 estudiantes en Birmania por un bombardeo del Ejército contra dos escuelas de secundaria

Mueren 19 estudiantes en Birmania por un bombardeo del Ejército contra dos escuelas de secundaria

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

Kiko Rivera confirma su nueva relación tras su divorcio de Irene Rosales: "Es normal, ¿no?"

Kiko Rivera confirma su nueva relación tras su divorcio de Irene Rosales: "Es normal, ¿no?"

Ikea apuesta por el estilo Japandi: las 5 piezas clave para un salón elegante y sereno

Ikea apuesta por el estilo Japandi: las 5 piezas clave para un salón elegante y sereno

El regreso de Faruk treinta años despúes: así tocó la banda en la Noche Blanca de Grado

El regreso de Faruk treinta años despúes: así tocó la banda en la Noche Blanca de Grado

Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico

Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico

Nuevos datos sobre el cáncer que sufre esta famosa actriz de La que se avecina, que ya conoce su diagnóstico: "Ahora me cuido..."

Nuevos datos sobre el cáncer que sufre esta famosa actriz de La que se avecina, que ya conoce su diagnóstico: "Ahora me cuido..."
Tracking Pixel Contents