Madrid
Hallada una segunda víctima mortal bajo los escombros de la explosión del edificio de Vallecas
La explosión, que tuvo lugar el sábado poco antes de las 15:00 horas, afectó a un bar ubicado en la planta baja del edificio
Javier Niño González
Agentes de la Policía Nacional han localizado el cuerpo sin vida de una segunda víctima entre los escombros del edificio que explotó el sábado por la tarde en la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Inicialmente, la Comisaría de Puente de Vallecas no pudo localizar a esta persona entre los restos del siniestro. Por ello, se solicitó el apoyo de la Unidad Especial de Guías Caninos, que desplegó perros especializados en la búsqueda de restos humanos. Esta tarde, los perros localizaron el punto exacto donde se encontraba la víctima desaparecida. Posteriormente, los Bomberos de Madrid lograron liberar el cuerpo de la persona fallecida.
Este trágico suceso se suma a la explosión que dejó una persona muerta y más de 25 heridos, y que también provocó la destrucción de varias viviendas en la zona, obligando al Ayuntamiento de Madrid a ofrecer alternativas habitacionales a los afectados. La investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta.
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo