La niña de 4 años que murió en Alicante tras caer de un quinto piso sufría episodios de sonambulismo

La niña de 4 años que falleció en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante por las heridas que sufrió cinco días antes al caer de un quinto piso en Calpe tenía episodios de sonambulismo. Así lo han confirmado a este diario fuentes de la investigación. El accidente ocurrió a las cinco de la madrugada del viernes 5 de septiembre, aunque la niña acabó muriendo tras permanecer varios días ingresada mientras los médicos hacían lo posible por salvarle la vida. La pequeña y otro hermano de un año de edad se habían quedado esa noche a cargo de su hermana de 15 años. Los padres no estaban en la vivienda familiar de la avenida Diputación en el momento en el que ocurrió el trágico accidente. Se suponía que los pequeños estaban durmiendo, pero la noche acabó de una manera trágica.

Dos muertes de niños de corta edad mantienen conmocionada a la localidad calpina. El domingo, un coche que estaba estacionado en una calle con una gran pendiente tuvo un fallo en el freno y arrolló a un bebé de tan solo 20 días que llevaba su madre en un carrito. El pequeño murió y la madre ha tenido que ser hospitalizada. El Ayuntamiento de Calpe ha decretado tres días de luto por ambas muertes. Se trata de hechos muy trágicos con fallecidos de muy corta edad que se han sucedido con menos de una semana de diferencia.

Pesquisas abiertas sin imputaciones

Los investigadores han descartado por el momento que exista abandono en el caso de la pequeña que cayó por la ventana desde un quinto piso. Que la niña se precipitara desde el balcón a la calle se atribuye a un desgraciado accidente, indicaron las fuentes consultadas por este diario. La Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que por el momento no hay imputaciones por el accidente, aunque las pesquisas continúan abiertas. Los trastornos de sonambulismo suelen ser más frecuentes en la infancia, especialmente en la franja de entre cuatro y diez años de edad. Hay casos en los que suelen inocuos, pero en cambio otros pueden tener unos resultados más trágicos cuando el menor tiene acceso a balcones y ventanas.

La niña se encaramó a la barandilla del balcón y cayó al vacío. Impactó primero con un coche, lo que amortiguó el golpe. No obstante, sufrió graves lesiones. Los propios padres la llevaron al centro de salud de Calpe. A la pequeña se la trasladó en ambulancia al Hospital General de Alicante, donde ingresó en estado muy grave y donde, cinco días después del accidente, falleció.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que por el momento los agentes están interrogando a las personas próximas al entorno de la pequeña fallecida, tanto a los vecinos como a sus familiares. El objetivo es tratar de determinar las circunstancias en las que los niños se quedaron solos en el domicilio y si se habían adoptado las suficientes medidas de seguridad. En casos de sonambulismo los expertos suelen aconsejar que se aseguren puertas y ventanas durante la noche y se eliminen elementos que puedan causar un riesgo a los menores.

El Ayuntamiento de Calpe ha decretado tres días de luto por la muerte de esta niña y de la bebé de 20 días a la que arrolló un coche aparcado que sufrió una avería y se deslizó por una calle de gran pendiente del municipio y se llevó por delante a la madre (tiene 37 años y, aunque sigue en la UCI y su pronóstico es reservado, evoluciona bien de sus graves lesiones) y la pequeña, que iba en un carrito de bebé. La bebé de 20 días murió en el hospital de Dénia.