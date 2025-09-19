Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido por matar a otro hombre en Lleida tras pelearse por llevar los perros sueltos

La víctima sufrió una perforación de pulmón y murió cinco días después en el hospital

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / Europa Press

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años en Lleida por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 12 de septiembre, la víctima, un hombre mayor jubilado y vecino de la localidad, salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y la Bordeta.

En el camino se encontró con otro vecino de la zona que paseaba a dos perros y que afeó a la víctima que llevara a los suyos desatados. En la discusión este vecino empujó al jubilado y lo tiró al suelo. Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima.

Pese a las heridas que sufrió, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.

Ante esta situación los agentes abrieron una investigación e identificaron al sospechoso que fue detenido este viernes por la tarde. Se espera que pase a disposición de los juzgados de guardia de Lleida el sábado acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  5. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  6. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  7. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

Serafín Casimiro y Alberto Hevia, jardineros: "La gente viene cada día a ver cómo cambiamos el calendario"

Serafín Casimiro y Alberto Hevia, jardineros: "La gente viene cada día a ver cómo cambiamos el calendario"

La Fiscalia pide cambiar prisión por tratamiento psiquiátrico a la enfermera 'antivacunas'

La Fiscalia pide cambiar prisión por tratamiento psiquiátrico a la enfermera 'antivacunas'

Expectación en Gijón por la botadura del nuevo ferry rápido construido en Armón (en imágenes)

Expectación en Gijón por la botadura del nuevo ferry rápido construido en Armón (en imágenes)

Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

El polideportivo de Cabrales, listo para su utilización: así ha quedado la instalación tras las obras de mejora

El polideportivo de Cabrales, listo para su utilización: así ha quedado la instalación tras las obras de mejora
Tracking Pixel Contents