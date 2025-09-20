Sucesos
Hallado un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
La Policía Local ha detenido a un implicado en los hechos tras una persecución por las calles de la localidad
Redacción
El cadáver de una persona ha sido localizado este sábado en el interior de una maleta junto a un contenedor en la plaza del Enxaneta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Según han informado medios locales de la capital del Garraf, de momento hay un detenido relacionado con los hechos, que habrían tenido lugar en un bloque de la calle Lepant de la ciudad.
Según fuentes policiales, el cuerpo ha sido hallado por el servicio de limpieza municipal. La detención se ha producido tras una persecución por parte de la Policía Local de Vilanova cuando el sospechoso ha intentado huir del lugar de los hechos.
Han intervenido también Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.
El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha expresado "la profunda condena de estos hechos" en una comunicado difundido en las redes sociales. Asimismo, ha querido hacer un llamamiento a "la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales".
"La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova y la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo. Agradecemos la labor de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación", concluye la nota.
