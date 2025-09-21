Dos desaparecidos en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) después de que su coche sea arrastrado por el agua

Cataluña está viviendo un domingo especialmente convulso, meteorológicamente hablando, marcado por el paso de un temporal que ha descargado con fuerza y ha dejado dos desparecidos en Sant Quintí de Mediona y ha dejado importantes incidencias en carreteras, trenes y aeropuertos.

Los Bombers de la Generalitat buscan desde esta tarde a dos personas que habrían desaparecido en Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) después de que su coche haya sido arrastrado por el agua a causa de las intensas lluvias.

El vehículo ha sido localizado vacío, y ahora los servicios de emergencias realizan tareas de búsqueda para encontrar a los dos ocupantes. De hecho, los Bombers han efectuado durante todo el día más de 300 servicios, 120 de ellos en la última hora. Por ello, aunque las lluvias puedan remitir, se pide precaución porque los ríos y rieras pueden seguir creciendo en las próximas horas. En cuanto a los excursionistas atrapados en la Santa Cova de Montserrat, se está intentando abrir el camino con maquinaria pesada para poder sacarlos de allí con seguridad.

Fuerte crecida de los ríos

El río Riudebitlles ha alcanzado un caudal de peligro, con 59 metros cúbicos por segundo, a su paso por la localidad de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), ha informado la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Las intensas lluvias que caen este domingo en Catalunya, que en las últimas horas se han concentrado en las del Ebro y en el entorno de Barcelona, han hecho subir rápidamente el nivel y el caudal de ríos y rieras, por lo que la ACA ha pedido a los ciudadanos "mucha precaución y evitar acceder" a las inmediaciones de los mismos.

Según la ACA, las lluvias de las últimas horas están haciendo subir el caudal especialmente en las comarcas de Anoia y Alt Penedès, en la provincia de Barcelona.

El río Llobregat ha experimentado una enorme crecida como resultado de las copiosas lluvias registradas en el Anoia, el Bages y el Vallès Oriental, entre otras comarcas. En la estación de aforo de Sant Vicenç dels Horts ha alcanzado a las 20.20 horas un pico de caudal de 453 m3/s, más de 60 veces más que los 5 m3/s que llevaba justo antes del episodio, según datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El caudal medido equivale a la media anual del Ebro en Tortosa.

Más de 100 litros en Montserrat

Un frente cargado de fuertes lluvias, que se ha ido reactivando a lo largo de la jornada, ha provocado que superen los umbrales de riesgo por intensidad de lluvia en varios municipios como Montserrat-Sant Dimes (Bages), con 124,5 litros; Rellinars (Vallès Occidental), 111,2 litros; el Port del Comte (Solsonès), 101,9 litros; o Alinyà (Alt Urgell), 64,2 litros.

La situación ha obligado al Servei Meteorològic de Catalunya a activar avisos de nivel amarillo y naranja en todo el territorio catalán y a Protecció Civil a a accionar su plan frente a inundaciones. Los Bombers de la Generalitat han alertado este domingo por la tarde de que el episodio de tormentas fuertes que afecta a Catalunya sigue activo y han reclamado prudencia. “Vienen otras tormentas, y debemos pedir a la población responsabilidad; la situación puede cambiar muy rápidamente, lo que parece una situación segura se puede complicar”, ha asegurado el jefe de guardia de los Bombers, José Luis López.

El Bages aglomera la mayoría de incidencias

La peor situación por estas lluvias se ha registrado en el Bages, donde una fuerte tormenta, con lluvias de más de cien litros por metro cuadrado, ha colapsado este domingo los accesos y servicios del macizo de Montserrat. Un desprendimiento de tierra sobre la vía ha inutilizado parcialmente la tarde de este domingo el funicular de Sant Joan, por lo que los Bomberos de la Generalitat han tenido que evacuar a las 27 personas que se encuentran en la estación superior del cremallera.

La caída de un árbol sobre la catenaria de la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Monistrol de Montserrat y Castellbell i el Vilar (Barcelona) ha obligado a cortar la circulación y ha mantenido atrapadas a unas 50 personas. Los Bombers han decidido no evacuar a la sesentena de pasajeros del tren, entre los cuales había niños y bebés, para evitar exponerlos a la intemperie de la lluvia. En cambio, se ha optado por trabajar con urgencia para retirar los restos de las vías y permitir que el tren continuara su recorrido.

Esta incidencia no se ha resuelto hasta las 20:30 horas de la tarde y ha complicado todavía más la movilidad en el Bages, que ha quedado muy restingida este domingo ya que también se han cortado las carreteras B-122 en Terrassa (Barcelona) y la BP-1103 en Marganell (Barcelona), y está cortado un carril en la BP-1121 en Marganell, donde se está dando paso alternativo.

Rodalies y el aeropuerto: retrasos y cancelaciones

Las intensas lluvias también han provocado una incidencia en la infraestructura de Rodalies en el Garraf que ha afectado a la R2sud, la R14, la R15, la R16 y la R17. A raíz de este problema, las líneas han sufrido importantes retrasos. Asimismo, también se han registrado demoras de más de 20 minutos en la línea R4 en los trenes con origen o destino en Sant Vicenç de Calders y con origen o destino en Manresa. Y en la R11, los trenes deben circular por vía única debido a la caída de un árbol sobre las vías entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Selva).

La fuerte tromba de agua que esta tarde ha azotado a toda la provincia de Barcelona y, especialmente sobre el mar, ha impedido momentáneamete el aterrizaje y el despegue de aviones en el aeropuerto de El Prat, que ha tenido que ajustar su sistema operativo al temporal de lluvia. Al menos una decena de vuelos han sido cancelados este domingo debido al impacto de las fuertes lluvias sobre el aeropuerto de Barcelona. Según se registra en la página oficial del Josep Tarradelles, la situación meteorológica ha obligado a cancelar de forma definitiva algunos vuelos hacia Lisboa, Oporto, Londres, Amsterdam, París, Berlín, Munich, Stuttgart, Milán, Roma, Basilea, Niza o Bruselas.

Además, existen retrasos en vuelos a Amsterdam, Milán, Venecia, Lisboa, Casablanca, Rabat, Copenhague, Roma, Florencia, París, Londres, Oporto, Hamburgo, Viena, Estambul, Ginebra y Zúrich, entre muchos otros. Este hecho se suma a la presencia en las terminales de centenares de viajeros que se han visto afectados por la decisión de la aerolínea con la que debían viajar de suspender sus vuelos, por lo que ahora buscan un nuevo billete o se encuentran a la espera de ser reacomodados en otros vuelos.

AENA ha pedido a los pasajeros que tengan que volar en las próximas horas desde el aeropuerto del Prat que consulten con la aerolínea contratada si hay alguna alteración debido al mal tiempo que pueda afectar las horas de salida.

600 llamadas de emergencias

El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 600 llamadas esta tarde por las lluvias en buena parte de Catalunya, y los Bombers de la Generalitat han realizado unos 220 servicios por inundaciones, caídas de árboles o rescate de excursionistas. En Montserrat, ya han sido evacuados todos excepto nueve que están en la Santa Cova. Desde esta madrugada y hasta las 16 horas se han superado los umbrales de riesgo por intensidad de lluvia en varios municipios, como Montserrat-Sant Dimes (Bages), con 124,5 litros; Rellinars (Vallès Occidental), 111,2 litros; el Port del Comte (Solsonès), 101,9 litros; o Alinyà (Alt Urgell), 64,2 litros.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 20 horas, 616 llamadas relacionadas con el episodio de precipitaciones intensas. La mayoría procedían del Vallès Occidental, 32,4%, seguido del Baix Llobregat, 18,8%, Barcelonès, 14%, y Bages, 11,3%. Hasta la 1 del mediodía se habían recibido 25 llamadas, pero a partir de entonces empezaron a aumentar rápidamente, hasta que entre las 6 y 7 de la tarde se recibieron cerca de 200 y entre las 7 y 8 unas 200 más.