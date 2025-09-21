Hallan muerto en una finca al hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana (Sevilla)

La Guardia Civil ha encontrado el cádaver del presunto autor de la grave agresión a una mujer que se produjo el pasado 9 de septiembre. Después de 11 días de búsqueda por tierra y aire, los agentes han hallado el cuerpo de este hombre de 46 años.

El hallazgo se ha producido sobre las 10:00 horas de la mañana en una de las fincas cercanas al cañaveral del río Viar, lugar donde huyó hace unos días. Una de las patrullas de la Guardia Civil que participaban en la búsqueda del presunto agresor han encontrado al cuerpo sin vida, aún sin identificar, ha sido ya levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde mañana lunes le será practicada la autopsia.

Una brutal agresión en pleno centro de Cantillana (Sevilla)

Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, los hechos ocurrieron en torno a las 19:15 horas del martes 9 de septiembre, cuando varios testigos llamaron al servicio de Emergencias 112 para indicar que una mujer había sido apuñalada en el cuello en la calle Nuestro Padre Jesús, a escasos metros de la plaza del Llano y del Ayuntamiento de Cantillana.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios sanitarios, que trasladaron varias ambulancias, y también la Policía Local.

Según informaron entonces a El Correo de Andalucía fuentes de la investigación, el presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana, ambos de 46 años, y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado por denuncias previas de la mujer hacia él.

Minutos más tarde de la agresión, el supuesto autor de los hechos huyó del lugar por las afueras de Cantillana y por la zona del río Viar. Desde entonces, la Guardia Civil se ha desplegado por el municipio por tierra, con batidas de las diferentes patrullas, y por aire con la ayuda de un helicóptero, ya que se sospechaba que pudiera estar escondido por las fincas.

Finalmente, en la mañana de este domingo se ha localizado al hombre de 46 años sin vida en una de las fincas cercanas al río Viar.