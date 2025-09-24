En peligro de extinción
Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
El Juzgado de lo Penal nº2 le impone un año de prisión, casi tres años de inhabilitación para cazar y una indemnización de 20.000 euros por un delito contra la fauna
Europa Press
El Juzgado de lo Penal nº2 de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra un vecino de Montemolín (Badajoz) por la comisión de un delito contra la fauna, tras la muerte de cuatro ibis eremitas en agosto de 2019.
El acusado, propietario de la vivienda y la parcela desde donde se realizaron los disparos, ha sido condenado a un año de prisión, inhabilitación especial para cazar o pescar durante 35 meses y al pago de 20.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía, además de las costas procesales.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2019, cuando un grupo de cinco ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, realizó un vuelo de dispersión desde el único núcleo reproductor de la especie en España (Vejer de la Frontera, Cádiz) hasta el municipio pacense de Montemolín.
La investigación conjunta del Seprona de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres de las aves, cuatro de ellos con "claros signos" de haber sido abatidas por disparos de carabina de aire comprimido, mientras que no se ha podido determinar que el quinto ejemplar falleciera a causa de los disparos por existir otras posibles causas.
El ibis eremita es una de las aves más amenazadas del mundo, con una única población silvestre viable en Marruecos (con casi 200 parejas y más de 700 ejemplares) y una pequeña población reintroducida en Andalucía.
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería