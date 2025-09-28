Investigación
Muere un hombre en Girona al saltar de una furgoneta en marcha cuando le perseguían los Mossos
El vehículo volcó y cayó sobre el conductor, al que seguían los agentes autonómicos por un robo
EFE
El conductor de una furgoneta ha fallecido esta madrugada en Maçanet de la Selva (Girona) al saltar del vehículo en marcha, que ha volcado y le ha caído encima causándole la muerte, mientras un coche de los Mossos d'Esquadra le seguía por un robo.
Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) este domingo, los servicios de emergencia han recibido a las 05:13 horas de este domingo el aviso del accidente que ha ocurrido en el punto kilométrico 690 de la N-II, a su paso por Maçanet de la Selva.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a EFE que han recibido el aviso de que una furgoneta había robado la carga de un camión en el área de servicio de Gironès sur. Una patrulla policial ha localizado este vehículo en la N-II, cuando ya había abandonado la autopista, la AP-7.
Los Mossos han iniciado entonces un seguimiento, durante el que no han utilizado las sirenas ni las luces de alerta, pero el conductor se ha percatado y ha comenzado a aminorar la marcha hasta poder saltar del vehículo.
La furgoneta, fuera de control, se ha desviado a la derecha, hacia un talud, y ha volcado sobre el conductor, que ha fallecido.
En las tareas de rescate de este accidente han participado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial