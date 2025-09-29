Investigación
Trasladada al hospital por una picadura de escorpión en un hotel de Alcorcón
Los agentes sospechan que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta
EFE
Una mujer ha tenido que ser atendida en un hotel de la localidad madrileña de Alcorcón tras sufrir la picadura de un escorpión, teniendo que ser trasladada a un hospital para que los sanitarios valoraran si procedía algún tratamiento específico.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón recibieron la llamada de un hotel de la localidad alertando de que a una de sus clientas le había picado un escorpión en el interior de las instalaciones del hotel. Los agentes trasladaron urgentemente a la mujer al hospital para que "valoraran si procedía algún tratamiento específico", según ha señalado el Cuerpo local a través de sus redes sociales.
Desde la Policía han explicado que "se sospecha que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta", ya que, aunque sí que existe esta especie en la península ibérica, es extraño que este tipo de especies aparezcan en hábitat urbana.
La picadura de un escorpión puede provocar una serie de síntomas variables que dependen de la especie y de la sensibilidad de la persona afectada, como dolor intenso, inflamación, fiebre, sudoración, vómitos o incluso dificultad para respirar en los casos más graves. Aunque en Europa la mayoría de especies no suelen ser mortales, sí que es importante recibir atención médica inmediata tras una picadura, ya que esto asegura que cualquier complicación potencial sea tratada adecuadamente y que la salud de la persona afectada sea monitoreada.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil