Un joven de 20 años mata a su madre en Brenes (Sevilla) y se entrega a la Guardia Civil

Un joven se ha entregado este viernes ante el cuartel de la Guardia Civil de Brenes (Sevilla) y ha confesado haber matado a su madre, tal como confirman fuentes oficiales. Según el testimonio que ha dado a las autoridades, este adulto de unos 20 años cometió el parricidio el pasado miércoles en su propia casa. Tras oír su confesión, los agentes de la Benemérita han detenido a este hombre y se han dirigido al domicilio indicado, donde han hallado el cuerpo sin vida de la mujer.

La Policía Judicial se ha trasladado hasta la vivienda en la que se ha localizado el cadáver, tal como detallan desde la Benemérita. En estos momentos, los agentes encargados del caso se encuentran recabando pruebas para esclarecer las circunstancias que rodean a este suceso, del que han tenido conocimiento las autoridades este mismo viernes a las 11:00, cuando el supuesto autor ha ido a entregarse.

El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, ha mostrado su "consternación por el asesinato supuestamente de forma violenta de una vecina de este pueblo". "El presunto autor de los hechos se encuentra ya arrestado y a la espera de pasar a disposición judicial. Tanto Policía como Guardia Civil se encuentran contrastando e investigando lo sucedido", ha informado el edil a través de un comunicado. "Desde el Ayuntamiento de Brenes hemos decretado un día de luto oficial desde las 13:00 de este viernes".

Este sería el tercer crimen cometido en la provincia de Sevilla en menos de una semana. El pasado domingo, un joven de 21 años mató presuntamente a su expareja en Sevilla Este, en lo que se confirmó como un nuevo caso de violencia de género. Solo unos días después, este miércoles, asesinaron a golpes a Guillermo, más conocido como el Galleta, en su vivienda de Padre Pío-Palmete por un posible "ajuste de cuentas", según fuentes cercanas al caso.