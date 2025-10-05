"Operación Gascona": esta es la pena que piden al magrebí que guardaba 13 kilos de hachís en Oviedo

El marroquí Nabil E., detenido el pasado mes de mayo en relación a un alijo de casi 13 kilos de hachís hallados en su piso de Oviedo y su coche, interceptado en Avilés, se enfrenta a una condena de cuatro años y tres meses de cárcel, aunque el fiscal pide sustituir esa pena por su expulsión del país por nueve años. El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo acaba de abrir juicio oral contra el magrebí, defendido por el letrado José Manuel Fernández González.

Nabil E. atrajo sobre su persona una investigación en la que participaron las unidades especializadas en tráfico de estupefacientes de las comisarías de Policía Nacional de Oviedo, Gijón y Avilés, bajo la denominación de "operación Gascona". El joven adoptaba estrictas medidas de seguridad, con constantes cambios de domicilio y traslado de la mercancía, con el objetivo de dificultar la labor policial y favorecer la venta de la droga. Sin embargo, los agentes le dieron caza.

Sobre las 15.25 horas del 6 de mayo pasado, el acusado circulaba por la calle Santa Cecilia de la localidad de Avilés conduciendo el vehículo Renault Scenic, portando ocultos bajo el asiento del copiloto cuatro paquetes, cada uno de los cuales contenía aproximadamente 500 gramos de hachís. Mientras era detenido, los agentes mantenían vigilado su domicilio en Oviedo, situado en la calle Obispo Martínez Vigil. Fue allí donde, al día siguiente, encontraron una importante cantidad de droga, en concreto una bolsa de plástico conteniendo 16.5 gramos de marihuana, un total de 97 tabletas y media de resina de cannabis y varios trozos aparte de la misma sustancia y 86 bellotas, también de resina de hachís.

El peso neto total de las tabletas, trozos y bellotas de resina de cannabis intervenido al acusado, tanto en el interior del vehículo como en su domicilio, es de 12.744,12 gramos, y su precio estimado en el mercado ilícito es de 87.042,3 euros. Por su parte, el precio estimado de la marihuana intervenida en el mercado ilícito es de 103,62 euros.

Multa

El joven se encuentra en la prisión de Asturias, en Llanera, desde el 6 de mayo, fecha en la que pasó a disposición del Juzgado número 4 de Avilés. A parte de los cuatro años y tres meses de cárcel, el ministerio público solicita que se imponga al acusado el pago de una multa de 90.000 euros, o 6 meses de privación de libertad en caso de impago.