Sucesos
Detenido un hombre por matar a otro tras una pelea en Barcelona
Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que presentaba lesiones compatibles con arma blanca cuando fue atendida, en la localidad de Santa Coloma de Gramenet
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 30 años por la muerte de otro tras una pelea en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet la pasada madrugada.
Los agentes han recibido el aviso sobre la 1 de la mañana y han acudido a la zona junto a efectivos de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet. Allí han encontrado a un hombre gravemente herido por lesiones compatibles con arma blanca, según fuentes policiales.
Al lugar también se han desplazado tres ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima. En la zona también estaría su presunto agresor, que fue detenido por la policía.
El SEM habría movilizado un equipo de psicólogos para atender a conocidos de la víctima que estaban en la zona. La División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte se hace cargo de las pesquisas para aclarar los motivos del crimen.
