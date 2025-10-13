Investigación
Muere una bebé al ser atropellada junto a la iglesia 'palmariana' de El Palmar de Troya
La pequeña, de un año, falleció en el recinto del templo, aunque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia
EP
Una bebé de un año de edad ha fallecido en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) en la tarde noche de este domingo. El suceso ha tenido lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por sus rectores.
La Guardia Civil investiga la muerte de la menor, que habría sido atropellada dentro de ese recinto en torno a las 23,30 horas, según confirman fuentes del Instituto Armado a Europa Press. Al respecto, se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.
Las causas exactas de la muerte de la menor se desconocen porque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia. El asunto está judicializado, como aclaran las mismas fuentes. El levantamiento del cadáver de la pequeña se produjo entre las 1,30 y las 2,00 horas de la madrugada de este lunes.
La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo