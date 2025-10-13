Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una bebé al ser atropellada junto a la iglesia 'palmariana' de El Palmar de Troya

La pequeña, de un año, falleció en el recinto del templo, aunque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia

La iglesia de El Palmar de Troya.

La iglesia de El Palmar de Troya. / EFE

EP

Sevilla

Una bebé de un año de edad ha fallecido en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) en la tarde noche de este domingo. El suceso ha tenido lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por sus rectores.

La Guardia Civil investiga la muerte de la menor, que habría sido atropellada dentro de ese recinto en torno a las 23,30 horas, según confirman fuentes del Instituto Armado a Europa Press. Al respecto, se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

Las causas exactas de la muerte de la menor se desconocen porque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia. El asunto está judicializado, como aclaran las mismas fuentes. El levantamiento del cadáver de la pequeña se produjo entre las 1,30 y las 2,00 horas de la madrugada de este lunes.

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.

