Accidente
Muere un camionero tras volcar sobre una vía férrea en Salamanca y ser arrollado por un tren de mercancías
El personal sanitario confirmó la muerte del conductor, que se salió de la con su vehúculo A-62 a la altura de la localidad de Carrascal de Barregas, en un accidente que no dejó heridos en el tren
EFE
Un hombre de 54 años ha muerto este lunes de madrugada al salirse de la A-62 el camión que conducía, tras lo que el vehículo articulado quedó volcado en medio de una vía férrea y un tren de mercancías chocó contra él y descarriló, a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el centro de emergencias recibió una llamada a las 3.02 horas mediante la que el comunicante informó de la salida de la vía del camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en sentido Portugal.
El 112 recibió además el aviso de que posteriormente un tren de mercancías había colisionado con el camión y había descarrilado y que el conductor del camión se encontraba herido e inconsciente, mientras que en el tren no había heridos.
En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó la muerte del conductor del camión, por el que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación, al Centro Coordinador de Emergencias, Adif y Emergencias Sanitarias.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo