En la localidad de La Codosera
Muere atropellada una mujer en Badajoz y la Guardia Civil detiene a su pareja
De momento, no se refrenda que se trate de un crimen de violencia de género
Redacción
Una mujer, de 46 años, ha muerto la pasada noche atropellada en la localidad de La Codosera, en Badajoz.
Al parecer, según informa el alcalde José Manuel Gómez Herrera, sobre las 23.00 horas se produjo el atropello, en el que ha perdido la vida la víctima. Por su parte, la Guardia Civil, que se encarga de la investigación, confirma el fallecimiento de la mujer y la detención de un hombre de 43 años de edad, pareja de la fallecida. De momento, no se refrenda que se trate de un crimen de violencia de género
Por otro lado, y según comentan algunos vecinos de La Codosera, el trágico suceso se produjo durante una discusión entre el presunto autor del crimen y el cuñado (hermano de la fallecida). La mujer se habría puesto en medio y él la habría atropellado en más de una ocasión con el coche.
El atropello se ha registrado a las afueras del pueblo, en una zona conocida como la Quinta del café, donde viven.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias