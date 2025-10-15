Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso

Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años

Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Bilbao

Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.

El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.

Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  6. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  7. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
  8. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

El color rojo no es como vemos y creemos

El color rojo no es como vemos y creemos

Paula Echevarría, 48 años, desayuna como una campeona: esto es lo que toma (además del café)

Paula Echevarría, 48 años, desayuna como una campeona: esto es lo que toma (además del café)

"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero

"25 Vacas" para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Siero

La sociedad gastronómica La Boya y Caja Gijón despiden la costera del bonito

La sociedad gastronómica La Boya y Caja Gijón despiden la costera del bonito

Las secuelas del Sporting-Racing: el fallo de Competición por Kevin y el castigo al entrenador de porteros

Las secuelas del Sporting-Racing: el fallo de Competición por Kevin y el castigo al entrenador de porteros

Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

Rock para toda la familia, teatro terrorífico y magia no apta para miedosos: conoce la propuesta de Siero para Halloween

¿Cuánto costará la obra del vivero de La Corredoria? Las obras serán millonarias para acoger la bioincubadora de alta tecnología de Oviedo

¿Cuánto costará la obra del vivero de La Corredoria? Las obras serán millonarias para acoger la bioincubadora de alta tecnología de Oviedo
Tracking Pixel Contents