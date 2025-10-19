Ahogamientos
Mueren dos bañistas en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón)
Los servicios médicos han realizado reanimaciones cardiopulmonares avanzadas y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta
EFE
Dos bañistas han muerto este domingo en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa del Mar (Castellón), según han informado fuentes sanitarias.
Uno de los fallecimientos, de un hombre del que no se ha facilitado la edad, ha ocurrido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura, en Alicante, adonde se ha desplazado una unidad sanitaria tras recibir el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 14:02 horas el aviso de que habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente.
Los servicios médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, sin que haya habido respuesta, y han confirmado el fallecimiento.
Tres horas más tarde, a las 17:14 horas, en la cala Oropesa la Vella de Oropesa del Mar, en Castellón, se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua a un hombre y estaba inconsciente.
Los servicios médicos de una unidad de SAMU han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado la muerte de de la víctima, de 50 años.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea