Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seísmos

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Tenerife

Tenerife

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.

En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.

Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.

También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  3. Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
  4. El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
  5. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
  6. El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
  7. Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea
  8. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)

Adiós a las mamparas: las duchas italianas son la nueva tendencia (y son más fáciles de limpiar)

Adiós a las mamparas: las duchas italianas son la nueva tendencia (y son más fáciles de limpiar)

Alertan a Irene Rosales de que corte con su nueva pareja por su pasado: "Huye, o sea, ahí no es, Irene, ahí no es"

Alertan a Irene Rosales de que corte con su nueva pareja por su pasado: "Huye, o sea, ahí no es, Irene, ahí no es"

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Así fue el rescate en plena madrugada de dos montañeros perdidos en una ruta por Amieva

Así fue el rescate en plena madrugada de dos montañeros perdidos en una ruta por Amieva

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Paula Echevarría muestra la curiosa forma en la que se duerme su hijo: "Muero de amor"

Paula Echevarría muestra la curiosa forma en la que se duerme su hijo: "Muero de amor"

China acusa a EEUU de un ciberataque contra el centro que gestiona su horario oficial

China acusa a EEUU de un ciberataque contra el centro que gestiona su horario oficial
Tracking Pixel Contents