Seísmos
Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población
EFE
Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.
En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.
Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.
También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)