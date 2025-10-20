Entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros
Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
Ha ocurrido en la calle Pérez Galdós, cuando los trabajadores cargaban los residuos en el camión
Pablo Ramón Ochoa
Los operarios del servicio de recogida de residuos de Castelló se encontraron en la madrugada del domingo algo que no esperaban: dentro de un contenedor, encontraron el cadáver de un hombre, según han informado este lunes fuentes de la Policía Nacional.
Mientras realizaban su recorrido
El suceso ocurrió sobre las 5.00 horas del domingo (tras la noche del sábado), cuando los trabajadores realizaban su habitual recorrido.
Cuando llegaron a la avenida Pérez Galdós de la capital de la Plana, entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros, y se detuvieron en uno de los contenedores para cargarlo, lo cargaron. Parecía que todo había ido de manera correcta pero, ya cuando estaban todos dentro del camión, hallaron el cuerpo sin vida. En ese momento, llamaron a la Policía Nacional.
Un varón de 45 años
Según ha podido saber Mediterráneo, se trataba de un hombre de unos 45 años.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones de este macabro hallazgo, con los agentes de la Comisaría Provincial de Castellón al frente de las pesquisas.
"La investigación sigue abierta a la espera del resultado forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y tomas de declaraciones de testigos", han indicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.
El camión de residuos donde se dieron cuenta de lo sucedido ha quedado precintado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo