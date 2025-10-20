Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros

Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor

Ha ocurrido en la calle Pérez Galdós, cuando los trabajadores cargaban los residuos en el camión

La avenida Pérez Galdós de Castelló, en la que hallaron el cadáver.

La avenida Pérez Galdós de Castelló, en la que hallaron el cadáver. / Google Street View

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los operarios del servicio de recogida de residuos de Castelló se encontraron en la madrugada del domingo algo que no esperaban: dentro de un contenedor, encontraron el cadáver de un hombre, según han informado este lunes fuentes de la Policía Nacional.

Mientras realizaban su recorrido

El suceso ocurrió sobre las 5.00 horas del domingo (tras la noche del sábado), cuando los trabajadores realizaban su habitual recorrido.

Cuando llegaron a la avenida Pérez Galdós de la capital de la Plana, entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros, y se detuvieron en uno de los contenedores para cargarlo, lo cargaron. Parecía que todo había ido de manera correcta pero, ya cuando estaban todos dentro del camión, hallaron el cuerpo sin vida. En ese momento, llamaron a la Policía Nacional.

Un varón de 45 años

Según ha podido saber Mediterráneo, se trataba de un hombre de unos 45 años.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones de este macabro hallazgo, con los agentes de la Comisaría Provincial de Castellón al frente de las pesquisas.

"La investigación sigue abierta a la espera del resultado forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y tomas de declaraciones de testigos", han indicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.

El camión de residuos donde se dieron cuenta de lo sucedido ha quedado precintado.

