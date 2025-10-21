Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar

En el momento del suceso iba con pasajeros dentro que esperaban volar a Madrid y que fueron evacuados por los bomberos

El avión y la estructura metálica.

S. GARCIA

Claudia Goyeneche

Badajoz

Susto esta mañana en el aeropuerto de Badajoz. El vuelo de Air Nostrum que debía salir hacia Madrid ha chocado con un hangar del Ejército del Aire durante las maniobras previas al despegue. El impacto, que se produjo sobre las 9:20, no ha causado heridos, pero sí ha obligado a cancelar el trayecto y a evacuar a los pasajeros.

Según los primeros testimonios, el avión se desplazaba por una zona poco habitual del aeródromo debido a las obras en la pista principal. Durante esa maniobra, el ala izquierda golpeó la esquina de uno de los hangares del Ejército del Aire, donde operan los aviones caza.

El golpe se escuchó con fuerza dentro de la cabina y generó momentos de confusión entre los pasajeros. Joaquín Martín de Savera era uno de ellos. Viajaba a Madrid por trabajo para hacer escala hacia París y cuenta que todo ocurrió de forma inesperada: “Se ha escuchado un golpe muy fuerte. Estaba en el lado contrario, pero sí he podido ver por la ventanilla cómo ha quedado el hangar bien doblado”.

La estructura, abollada, y el ala del avión con los desperfectos. / C. G. G.

Tras el golpe, el avión se detuvo de inmediato y los equipos de emergencia reaccionaron en cuestión de segundos. Los bomberos del aeropuerto, que se encontraban en la zona militar, se acercaron rápidamente a la aeronave para comprobar el estado de los pasajeros y descartar riesgos mayores. Según Joaquín Martín, los bomberos “actuaron muy rápido”, sacaron a los pasajeros y desalojaron el avión. “No hubo incendio ni nada de eso, pero el susto fue importante”, añadió.

A pesar de que el golpe alcanzó el ala, la zona donde se ubica el depósito de combustible, no se registró ninguna fuga ni situación de peligro. Tras el susto, los viajeros fueron trasladados a un espacio militar cercano, donde esperaron a que un autobús los devolviera al edificio principal del aeropuerto.

