Violencia sin precedentes

Brutal agresión a una reportera de 'En boca de todos' y su cámara por un exdesokupador convertido en okupa

Tatiana Márquez y su compañero fueron atacados en plena grabación por un hombre que lanzó la cámara al suelo y los agredió físicamente

Nacho Abad en 'En boca de todos'

Nacho Abad en 'En boca de todos' / CUATRO

Carlos Merenciano

Madrid

El equipo del programa ‘En boca de todos’ ha sido víctima de una brutal agresión mientras realizaba un reportaje sobre un conflicto vecinal. Tatiana Márquez, reportera del formato, y su operador de cámara fueron atacados por un hombre que, según ha podido confirmar el programa, trabajó en el pasado en una empresa de desokupación y actualmente vive como okupa en el edificio donde se produjeron los hechos.

El incidente se produjo cuando la periodista hablaba con una joven, hija del agresor, a las puertas del portal. De repente, el hombre salió de la vivienda, cogió la cámara del programa y la lanzó violentamente contra el suelo. Acto seguido, comenzó a propinar patadas y empujones tanto a Márquez como a su compañero Javier, ante la sorpresa de los vecinos, uno de los cuales grabó toda la escena desde su ventana.

Las imágenes fueron emitidas por ‘En boca de todos’, donde Nacho Abad no pudo contener su indignación: "Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío y de investigarlo y saber si está legalmente en España. Hijos de p*** como estos, los mínimos", exclamó el presentador, visiblemente enfadado.

Minutos después, Tatiana Márquez conectaba en directo mediante videollamada, todavía afectada por lo ocurrido. "Nunca en mi vida había vivido una situación así y ni mi compañero ni yo nos lo esperábamos", confesó la reportera, emocionada.

Sobre el momento exacto de la agresión, relató con detalle: "Este hombre ha salido del portal y se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Se ha ido contra él con tanta furia que pensaba que lo mataba. Yo me he metido por medio como he podido y ha ido también a por mí, me ha intentado quitar el móvil".

Baño de cariño y aplausos para la Familia Real antes del concierto de los premios "Princesa": "Nos encanta venir a verlos"

VÍDEO: La Familia Real ya está en Oviedo para asistir al concierto en el Audiotrio Príncipe Felipe de los "Premios Princesa" 2025

Alivio para los conductores: la DGT confirma las matrículas que se libran de pasar la ITV a partir de 2026

EN IMÁGENES: La Familia Real preside el concierto de los Premios "Princesa"

"No puede ser que la vivienda solo represente el 1,7% del presupuesto de Gijón", denuncia IU

Noreña despide a Juan José Iglesias, "cronista de la vida cotidiana del concejo"

La borrasca "Benjamín" azota Gijón: rachas de casi kilómetros por hora, oleaje y hasta 13 intervenciones de los bomberos

