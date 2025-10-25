Posible crimen machista
Dos detenidos por el asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante
El cadáver fue hallado este viernes en la ciudad de Alicante
EFE
Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo en la noche de este viernes del cadáver de una mujer de 37 años en la ciudad de Alicante, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista.
Aunque todos los indicios apuntan a un crimen machista, fuentes de la investigación han informado a EFE de que los agentes de la Policía Nacional no descartan ninguna hipótesis y que se está a la espera del resultado del examen forense del cuerpo de la fallecida, española, para tener más datos.
El juzgado de guardia de la ciudad ha decretado secreto de sumario y por ahora no han trascendido la implicación de los dos arrestados ni más circunstancias del crimen.
De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.
En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
