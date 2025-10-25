En Carrión de Calatrava
Un fallecido en el incendio de una residencia de mayores de Ciudad Real
El fallecido es un residente del centro y el fuego ya ha sido extinguido por los bomberos
EFE
Un residente de la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha fallecido este sábado tras el incendio que se ha originado esta madrugada en las instalaciones y que ya ha sido extinguido por los bomberos.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha detectado a las 6:07 horas de este sábado, en la residencia de mayores ubicada en la calle Dulcinea de Carrión de Calatrava y que, al parecer, se ha podido originar por un posible fallo en un conducto eléctrico, si bien han señalado que se tendrán que investigar detenidamente las causas.
Como consecuencia del incendio, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5, se han hecho cargo familiares.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa