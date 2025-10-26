Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Librilla

Investigan como violencia machista el asesinato de una joven en una casa de Murcia

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

Ana Lucas

Murcia

La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa de Librilla este domingo, indicaron fuentes cercanas al caso.

El cuerpo sin vida y con signos de violencia se encontraba en el interior de un piso.

Las mismas fuentes apuntan que la mujer no constaba en el sistema VioGén, que es un Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.

