INVESTIGACIÓN
Hallan el cadáver de una mujer en su vivienda en Tenerife
La autopsia determinará las causas de la muerte de una ciudadana de mediana edad
El cadáver de una mujer de mediana edad fue encontrado en el interior de su vivienda en el municipio de La Laguna en el transcurso de la mañana de este lunes.
Los hechos ocurrieron en una casa situada en la calle La Calzada, en el barrio de El Timple, cerca del Seminario Nuevo y de las viviendas sociales de La Verdellada, según explicaron las personas consultadas.
Hasta el exterior del citado domicilio acudieron personas del entorno de la mencionada ciudadana.
Una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna se desplazó hasta dicho enclave e impidió el acceso a la casa.
A continuación, una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife entró al inmueble donde se hallaba el cuerpo sin vida.
Y, poco después, agentes de la Brigada de Policía Científica también entraron en la vivienda para recabar posibles indicios sobre cómo pudo ocurrir el fallecimiento de dicha vecina.
Según las personas consultadas, la médico forense no certificó la muerte natural de la mujer, por lo que el caso quedó judicializado y serán los resultados de la autopsia los que determinen cómo pudo ocurrir la muerte.
En cualquier caso, no había indicios externos de una muerte violenta en la que intervinieran otras personas.
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
- El triste de adiós de Lydia Lozano por su marido: 'Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- El coste del ascenso para el Oviedo: las primas por subir descuadran las cuentas, con 5,6 millones de euros en pérdidas