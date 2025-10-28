Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TERCERA VÍCTIMA

Muere un hombre de 55 años tras un ataque de velutinas en Galicia

Se trata de la tercera víctima mortal por un ataque de estos insectos en las últimas semanas en Galicia

Un nido de velutinas, en una imagen de archivo

Un nido de velutinas, en una imagen de archivo / C.G. / ECG

E. P.

Un hombre de 55 años que responde a las iniciales J.I.P. falleció la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza. Se trata de la tercera víctima mortal por un ataque de estos insectos en las últimas semanas en Galicia.

Según ha informado a Europa Press el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, la víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a as 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.

Dado que el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de este insecto, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.

Así avanzan las nuevas viviendas para jóvenes de la parcela de Peritos en Gijón: "Son un hito en la construcción en Asturias"

Zapico, sobre las viviendas para jóvenes de la parcela de Peritos en Gijón: "Son un hito en la construcción en Asturias"

Farmacología extraña

La dedicatoria del Rey a Siero: "Gracias por vuestro cariño y por cuidar tan bien vuestras tradiciones"

David Bustamante se muestra tajante tras el posado de su hija Daniela con Paula Echevarría: "Bajarle tres puntos"

Más de 6.400 compañías creadas y 35.000 personas informadas: los centros de empresas públicos de Asturias cumplen 25 años

Viviendas para alquilar, ayudas a fachadas y adecuar la zona deportiva de Jove... tres de las 25 enmiendas del PSOE a las nuevas cuentas de Gijón

Así son las futuras viviendas para jóvenes de la parcela de Peritos en Gijón: el consejero de Vivienda visita las obras

