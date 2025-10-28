Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INVESTIGACIÓN

Muere una joven en un piso de estudiantes en Granada pese a los intentos de reanimación

De momento se ha activado el protocolo judicial y será la autopsia la que determine las causas de la muerte

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / Archivo

EFE

Granada

Una joven de unos veinte años ha fallecido este lunes en un piso de estudiantes de Granada pese a los intentos de reanimación de agentes de la Policía para ayudar a la chica, que habría pasado por un hospital horas antes del sucesos.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 9.45 horas de este lunes, momento en el que han recibido una petición de ayuda por parte de las compañeras de piso de esta universitaria.

Según las mismas fuente, hasta el piso de estudiantes se han desplazado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local que le han practicado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Personal del 061 también le ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito y solo han podido certificar su muerte.

De momento se ha activado el protocolo judicial y será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

Según ha adelantado el periódico Granada Digital, la fallecida habría estado este mismo lunes en el servicio de urgencias de un hospital de la capital desde el que había vuelto a casa, donde habría empeorado hasta morir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
  3. El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
  4. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  5. Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
  6. Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
  7. El triste de adiós de Lydia Lozano por su marido: 'Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano
  8. La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos

Fallece a los 60 años el avilesino Javier Domínguez-Gil Juliana, comercial vinculado al sector sanitario y de familia con profundas raíces avilesinas

Fallece a los 60 años el avilesino Javier Domínguez-Gil Juliana, comercial vinculado al sector sanitario y de familia con profundas raíces avilesinas

'OT 2025' celebró su 24 aniversario con el recuerdo de Chenoa a Álex Casademunt y un nuevo expulsado

'OT 2025' celebró su 24 aniversario con el recuerdo de Chenoa a Álex Casademunt y un nuevo expulsado

En imágenes: Así fue la participación de dos salenses en el rally Leyends de Portugal

En imágenes: Así fue la participación de dos salenses en el rally Leyends de Portugal

EN IMÁGENES: El rodaje de la película "El profesor", con Javier Gutiérrez, en Avilés

EN IMÁGENES: El rodaje de la película "El profesor", con Javier Gutiérrez, en Avilés

Un coche pierde el control en la calle Valentín Masip de Oviedo y deja un herido y varios metros de valla arrancados

Un coche pierde el control en la calle Valentín Masip de Oviedo y deja un herido y varios metros de valla arrancados

GXTrust presenta su nuevo pack de teclado y ratón gaming de baja latencia

GXTrust presenta su nuevo pack de teclado y ratón gaming de baja latencia
Tracking Pixel Contents