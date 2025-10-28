Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES

Suspendido el servicio de la línea C3 de Cercanías de Madrid entre Pinto y Getafe por el arrollamiento mortal de un hombre

Renfe habilita autobuses entre Aranjuez y Pinto, mientras se recomienda usar transportes alternativos

Ambulancia del Summa 112.

Ambulancia del Summa 112. / 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

Marina Armas

Madrid

El servicio de la línea C3 de Cercanías Madrid permanece suspendido este martes en ambos sentidos entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial tras el arrollamiento mortal de un hombre de 57 años, según ha informado Renfe.

Fuentes del Summa 112 han confirmado el fallecimiento del hombre pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar del suceso, centra de las calles Río Guadalquivir y Río Odiel de la localidad madrileña de Getafe. .

Para minimizar las afectaciones al servicio, Renfe ha establecido autobuses entre las estaciones de Aranjuez y Pinto. La compañía recomienda a los viajeros utilizar medios de transporte alternativos entre los tramos afectados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
  3. El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
  4. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  5. Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
  6. El triste de adiós de Lydia Lozano por su marido: 'Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano
  7. La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
  8. El coste del ascenso para el Oviedo: las primas por subir descuadran las cuentas, con 5,6 millones de euros en pérdidas

El PSOE reivindica el arreglo definitivo del parking multimodal de La Calzada

El curioso caso de una de las camisetas del Avilés: está prácticamente inédita

El curioso caso de una de las camisetas del Avilés: está prácticamente inédita

Lucas Macías dirige el "Stabat Mater" de Rossini en la apertura de los Conciertos del Auditorio

Lucas Macías dirige el "Stabat Mater" de Rossini en la apertura de los Conciertos del Auditorio

La Cultural activa la nueva edición del premio Rubio Ballesteros

Prisión para los dos hombres detenidos por la muerte de una mujer en Alicante

Prisión para los dos hombres detenidos por la muerte de una mujer en Alicante

El talento empresarial tiene premio: vuelven a Asturias los galardones "Empresa del año Banco Sabadell"

El talento empresarial tiene premio: vuelven a Asturias los galardones "Empresa del año Banco Sabadell"
Tracking Pixel Contents