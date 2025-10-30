Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro heridos y una veintena de desalojados tras una deflagración en Granada

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 20:00 horas en un ático de un bloque de viviendas de dos plantas en la ciudad de Atarfe

Cuatro personas, entre ellas un bombero, han resultado heridas en un incendio originado tras una deflagración de gas ocurrida en un edificio de Atarfe (Granada) que ha obligado al desalojo de una veintena de vecinos, según informa el centro coordinador de emergencias 112.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 20:00 horas en un ático de un bloque de viviendas de dos plantas ubicado en la calle Alcoholera de este municipio del área metropolitana de Granada, según el 112, que ha recibido más de una veintena de llamadas alertando del incendio.

Según fuentes del servicio sanitario del 061, tres personas han resultado heridas con quemaduras, junto con un miembro del servicio de extinción de incendios y salvamento que ha sufrido una lesión por la caída de una estructura.

Otras dos personas han sido atendidas en el lugar con crisis de ansiedad y lesiones de carácter leve.

Además, una veintena de vecinos de seis viviendas del bloque siniestrado permanecen desalojadas hasta que se determine si el edificio ha sufrido daños estructurales.

Según ha informado a EFE la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos que lo necesiten habitaciones de hotel para que pasen la noche.

En el lugar del siniestro han intervenido los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil y Policía Local, con la colaboración de la agrupación de voluntariado de Protección Civil de la localidad y la compañía suministradora de gas.

Según la alcaldesa, la explosión se escuchó a "muchos metros a la redonda", y el edificio ha quedado "destrozado por completo" por dentro.

